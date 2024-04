Antognoni torna in azzurro: è il nuovo capo delegazione dell’Italia U21

Giancarlo Antognoni è stato nominato dalla FIGC come nuovo capo delegazione della Nazionale Under-21. La leggenda della Fiorentina, campione del mondo con l’Italia nel 1982, aveva già ricoperto tale ruolo, dal 2015 al 2017. Questo il comunicato della Federcalcio a riguardo, pubblicato sul proprio sito:

“Un altro prestigioso ritorno nella famiglia azzurra. Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982 e tra le stelle della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 21. Entrato nel 2005 nel Club Italia come coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili, l’ex bandiera della Fiorentina aveva già ricoperto il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 21 dal 2015 al 2017. E adesso – dopo aver compiuto 70 anni lo scorso 1° aprile – si prepara a vivere una nuova avventura in azzurro prendendo il posto di Mauro Balata, che la FIGC ringrazia per l’impegno profuso in questi anni”.

Foto: Instagram Antognoni