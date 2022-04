Antognoni su Napoli-Fiorentina: “Sono le squadre più in forma, Spalletti ti dà qualcosa in più”

L’ex calciatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della partita che quest’oggi vedrà i viola affrontare il Napoli: “Sarà bella, perché sono due squadre che giocano bene, forse le più in forma al momento. Con allenatori propositivi, che cercano di fare gioco. Poi il risultato può essere sempre legato a episodi, ma entrambe hanno motivazioni importanti. Il Napoli prende pochi gol, a centrocampo è molto forte, è davanti ha giocatori di qualità, non solo Osimhen ma anche Insigne. Mi ha sorpreso Lobotka che già avevo visto al Celta ma mi ha colpito positivamente. Zielinski e Fabian Ruiz già si conoscevano. Spalletti ti dà qualcosa in più, ti dà passione, esperienza e fa giocare tutti”.

Sulle assenze di Torreira e Anguissa: “Ci perde di più la Fiorentina. Il Napoli ha i ricambi adatti per sopperire all’assenza, i viola invece no. E rientra Osimhen. Il Napoli è forte in tutti i reparti, la Fiorentina meno, è più scoperta”.

Foto: Twitter Fiorentina