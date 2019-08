Antognoni: “Stiamo allestendo una squadra molto competitiva. Boateng e Lirola…”

Dal ritiro della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole del club manager dei viola: “C’è un grande entusiasmo, ora dobbiamo ricambiarlo nel modo migliore. Stiamo cercando di fare il possibile per costruire una squadra competitiva. Poi vediamo cosa succede ma l’importante è che ci sia il giusto entusiasmo. Boateng e Lirola? Il primo è un giocatore mirato e d’esperienza, ha vinto molto in carriera, sta bene fisicamente. Ha potenza e tecnica, è sempre stato determinante e speriamo lo sia ancora perché giocatori così non perdono mai il vizio e la voglia di essere protagonista. Lirola è un ragazzo che ha iniziato nelle giovanili della Juventus, poi il Sassuolo lo ha riscattato perché è molto progredito calcisticamente ed anche questo acquisto è mirato in un ruolo dove la Fiorentina ultimamente lasciava a desiderare, perciò è importante per noi”.

Foto: Viola Channel TV