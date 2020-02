Antognoni: “Serve migliorare questo rapporto fra arbitri, società e giocatori. Multa troppo elevata ma l’accetto”

Il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni – presente all’inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara – è tornato sulle polemiche seguite al match contro la Juventus,

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“In quel momento ci sono stati toni un po’ accesi, ma poi sono cose che passano in secondo piano. Uno cerca di parlare con gli arbitri, anche se forse in quel momento in modo troppo irruento. Però si cerca sempre di difendere il proprio presidente e la propria squadra nel modo migliore, alla fine io rimango della mia opinione e l’arbitro resterà della sua. L’importante è confrontarsi, magari con toni meno accesi: serve migliorare questo rapporto fra arbitri, società e giocatori. Ho usato un termine troppo aggressivo, ma la multa mi sembra esagerata. Mi è stata data una multa di 25 mila euro: è abbastanza elevata e ho protestato anche per quello. Alla fine l’accetto, ma è troppo elevata“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina