Antognoni: “Non sono contro la Fiorentina, ma contro questa società che mi ha abbandonato”

Giancarlo Antognoni ha continuato a rilasciare dichiarazioni riguardo all’interruzione del rapporto con la Fiorentina presso lo Studio Galgano insieme agli avvocati Aragiusto e Cantisani: “Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto – riporta Repubblica.it – “Io non sono contro la Fiorentina, semmai contro questa società che mi ha abbandonato. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori”.