Antognoni: “L’eliminazione dell’Italia è stata una brutta sorpresa. Ci sono similitudini con Messico ’86”

Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina, ha parlato dell’eliminazione dell’Italia dal Mondiale dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “È stata una brutta sorpresa e credo che nessuno se l’aspettasse. Anche per come è andata la partita, abbiamo creato tanto e poi ha segnato la Macedonia del Nord. Ma credo non si dovesse arrivare a questo punto”.

Su Mancini: “Roberto 6 mesi fa è stato il salvatore della patria ed ha vinto un Europeo che è quasi più difficile che vincere un Mondiale ma purtroppo nel calcio succedono questi paradossi”.

Rifondare: “Mi viene in mente l’Italia di Bearzot a Messico ’86, il ct si affidò agli stessi giocatori campioni del mondo dell’82 ma, pur qualificati, uscimmo subito con la Francia. Va insomma rifondata la squadra. I giocatori bravi ci sono ma il problema principale è stato il gol”.

