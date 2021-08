Antognoni, la Fiesole gli dedica una targa: “Farai sempre parte della nostra storia”

“La nostra amicizia, il sentimento di fratellanza che ci unisce si libra al di sopra degli uomini e delle cose. La tua innata eleganza, in campo e fuori, la tua bontà e la tua generosità rimarranno scolpite nei nostri cuori e verranno tramandate per l’eternità. Da chi ama il calcio, in qualsiasi parte del mondo, hai sempre ricevuto grande stima e rispetto destinati solo ai Grandi Uomini. Come i nostri splendidi monumenti, farai sempre parte della nostra storia, la tua classe, la tua fedeltà e il tuo senso di appartenenza sono stelle che brilleranno in modo indelebile nel nostro cielo“.

Foto: Twitter Fiorentina