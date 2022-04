Antognoni: “Italiano ha un gioco che a Firenze si era perso. Bravo nel gestire il dopo-Vlahovic”

Nel corso dell’intervista rilasciata questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha tessuto le lodi di Vincenzo Italiano, allenatore che tanto bene sta facendo sulla panchina della squadra viola.

Queste le sue parole: “Italiano cerca di adottare un modo di gioco che a Firenze ultimamente si era perso. E poi c’è stata la difficile gestione del dopo Vlahovic. In quel frangente si è visto il merito di Italiano. Ti va via uno forte, ne arrivano due nuovi che chiaramente sono meno forti, però non noti la differenza. Lì vedi l’abilità del tecnico”.

Foto: Twitter Fiorentina