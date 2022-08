Antognoni: “Fiorentina, per crescere bisogna spendere e non vendere i migliori”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, la bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha commentato gli ultimi anni di mercato della squadra viola: “La squadra è buona, ma per migliorarla bisogna spendere. Servono soldi e la volontà di investirli, mentre negli ultimi anni i più bravi sono stati ceduti e così non cresci. Chi li ha sostituiti non è alla loro altezza”.

Foto: Twitter Fiorentina Sassuolo