Antognoni: “Contro la Svizzera mi aspettavo un Insigne più determinante. Vlahovic? E’ un caso che non mi riguarda”

Giancarlo Antognoni, ex club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it: “Ho visto una buona Svizzera e un’Italia al di sotto delle sue possibilità. Ma in genere gli Azzurri nei momenti difficili riescono a riportare la barca sulla retta via. Ieri è stato fatto un passo falso ma ci può stare. C’è qualche problema in fase offensiva ma ci sono giocatori validi in rosa: mancava Immobile che è il capocannoniere della Serie A, Chiesa non era al 100% e pensavo che Insigne potesse essere più determinante”. Su Vlahovic: “Non è un caso mio, riguarda gli addetti ai lavori”.

FOTO: Twitter Fiorentina