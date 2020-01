Antitrust, s’indaga su nove società di Serie A per biglietti e abbonamenti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nove istruttorie per clausole vessatorie nei confronti di altrettante squadre di Serie A che, tra l’altro, escludono i rimborsi di biglietti e abbonamenti nel caso di rinvio delle partite. I procedimenti avviati nei confronti di Atalanta Bergamasca Calcio, Cagliari Calcio, Genoa Cricket and Football Club, F.C. Internazionale Milano, S.S. Lazio, A.C. Milan, Juventus Football Club, A.S. Roma e Udinese Calcio. Archiviate invece le posizioni di Bologna Football Club 1909 e Parma Calcio 1913 “avendo riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà“.

Lo scopo è quello di indagare su alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita. Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso.