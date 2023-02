ANTHONY GORDON: PERSONALITA’ E DUTTILITA’ COME SLOGAN

In questa sessione di mercato il Newcastle ha messo a segno un colpo in prospettiva dall’Everton. Il giocatore in questione è Anthony Gordon classe 2001, il quale è in grado di occupare diverse zone del campo. Gordon grazie alla sua esplosività e alle sue ottime doti offensive, può ricoprire sia il ruolo di centrocampista, ala esterna o all’occorrenza anche come punta.

Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili dell’Everton ed ha esordito tra le fila dei professionisti il 7 dicembre 2017, in occasione del match di Europa League contro l’Apollon Limassol, terminato con il risultato di 3-0. Nel corso degli anni il suo impiego tra le fila dei Toffees è aumentato e in questa stagione ha collezionato la bellezza di 16 presenze in Premier League, condite da 3 reti.

Il classe 2001 nato a Liverpool è un calciatore da tenere d’occhio, ha personalità da vendere ed ha un piede educato anche nei calci piazzati. L’inglese grazie alla buona accelerazione palla al piede, coordinata con gli ottimi tempi d’inserimento è in grado di mettere a referto un buon numero di reti stagionali. I punti di forza, dunque, lasciano presagire un’ulteriore crescita, che magari gli potrà permettere di essere ancora più decisivo.

Queste sono le parole di Gordon dopo l’ufficialità del passaggio al Newcastle : “Fin dal loro primo interesse ho pensato che il Newcastle fosse la squadra giusta per me”. Anche il tecnico dei Magpies Eddie Howe ha manifestato la felicità nell’averlo in rosa: “Sono felice di avere Anthony con noi, è un talento eccezionale”.

Il talento c’è, ora spetterà a lui continuare a metterlo in mostra.

Foto: Instagram Newcastle