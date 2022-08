Antenucci: “Brunori mi ricorda me da giovane. Futuro? Vorrei fare il direttore”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno in cui è in programma Bari-Palermo, Mirco Antenucci ha parlato del suo ritorno in Serie B: “La mia storia parla chiaro, la B è il campionato dove ho segnato di più, l’ho vinta con Toro e Spal. È il campionato degli italiani, delle sane province. E quest’anno annovera tanti club blasonati. Stimolante esserci”. Poi, sul duello con Brunori, attaccante rosanero: “Mi ricorda Antenucci da giocane. In quanto a caratteristiche. Mi piaceva già con l’Entella, qualche anno fa. Ha tante qualità, vede la porta, ha fame. Gli auguro il meglio”.

Infine, su cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo: “Vorrei fare il direttore, restare nel calcio da dirigente. Non è facile, devi trovare qualcuno disposto a darti una mano”.

Foto: Sito Bari