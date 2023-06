Antenucci: “Ad un passo dal Paradiso. Avremmo meritato di più. Futuro? Devo valutare”

Mirko Antenucci, attaccante del Bari, che con un suo gol nel recupero su rigore, aveva quasi portato i galletti in Serie A, ha postato su Instagram un pensiero in merito alla sconfitta con il Cagliari e il sogno Serie A sfumato.

Queste le sue parole: “Quattro anni fa quando sono arrivato a Bari era questo che immaginavo nella mia testa: uno stadio strapieno di tifosi e una squadra che lotta per andare in serie A. Passione, amore, attesa, rabbia, delusione… Quello che abbiamo provato tutti INSIEME domenica sera. Siamo arrivati ad un passo dal paradiso quello che merita BARI e che meritavamo noi. Ci abbiamo provato fino alla fine ma bisogna accettare il risultato del campo e la sconfitta. Ma l’unione con la città e i tifosi, un percorso straordinario di squadra nessuno ce lo può portare via. Vedere mia moglie e le mie bimbe piangere, i miei compagni distrutti saranno delle cicatrici che mi porterò dentro per sempre ma mi porterò dentro soprattutto l’orgoglio di averci provato con tutte le nostre forze. Ora non so cosa succederà, quale sarà il mio futuro ma intanto voglio dire grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e che mi hanno sempre sostenuto e anche a chi mi ha criticato dandomi la possibilità di crescere ancora di più e di sfidarmi sempre. “Non rinnegare mai a te stesso ciò per cui hai combattuto. La sconfitta non rende ingiusta una causa”.

Foto: Instagram Antenucci