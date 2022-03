Ansu Fati scalpita per il rientro: si punta alla partita con il Levante del 10 aprile

Si avvicina il ritorno in campo dell’esterno offensivo del Barcellona Ansu Fati, assente da diversi mesi a causa di un infortunio. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il calciatore ha completato il suo percorso di guarigione e potrebbe presto unirsi agli allenamenti con il resto della squadra. Nonostante la voglia di tornare a disposizione dell’allenatore Xavi Hernandez, in ogni caso, è difficile che questo avvenga in occasione delle partita contro Siviglia ed Eintracht Francoforte.

Più plausibile, invece, è che Ansu Fati sia in campo nella partita contro il Levante in programma la sera di domenica 10 aprile alle ore 21.

Foto: Twitter Barcellona