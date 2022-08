Ansu Fati saluta Umtiti: “Mi mancherai, grazie per esserti preso cura di me come il tuo fratellino”

Per Samuel Umtiti è iniziata una nuova avventura al Lecce. Ansu Fati, suo compagno al Barcellona, ha voluto salutare il difensore francese attraverso una storia su Instagram: “Buona fortuna Sam! Grazie per esserti preso cura di me come il tuo fratellino, per tutti i consigli e le risate insieme. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova fase, mi mancherai!!”.

Foto: Instagram Ansu Fati