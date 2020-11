Ansu Fati operato al menisco: out 4 mesi

Brutta tegola per il Barcellona, che perde Ansu Fati per 4 mesi. Il giovane attaccante operato oggi nella capitale catalana, si era fatto male sabato nel primo tempo della sfida contro il Betis Siviglia. “Ansu Fati è stato operato con successo dal dottor Ramon Cugat per l’infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro sotto la supervisione dello staff medico del club. Il giocatore resterà fuori per circa quattro mesi” recita il comunicato della società blaugrana.

Foto: Twitter Barcellona