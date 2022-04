Ansu Fati: “Non so quando tornerò, spero presto”

Quando terminerà il calvario di Ansu Fati? Ne ha parlato il diretto interessato, come apprendiamo dal quotidiano Mundo Deportivo: “Sto lavorando, spero di poter presto essere con la squadra. Non so quando tornerò, vedrò giorno per giorno e in base alle sensazioni deciderò con mister e allenatori. Lentamente.

L’ultima ricaduta è stata un momento duro, il club mi ha sostenuto in ogni momento e sono stato molto tranquillo perché mi è stato accanto. Infortunarsi è la cosa peggiore, ma devi sempre guardare avanti“.

Foto: Twitter Barcellona