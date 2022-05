Ansu Fati: “L’interesse del PSG? Mi vedo con la maglia del Barcellona tutta la vita”

Ansu Fati, talentuoso attaccante del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Canal+: “Interesse del PSG? Non mi interessano le offerte che arrivano. Fin dal primo momento ho detto al mio agente e ai miei genitori che voglio restare a Barcellona per tutta la vita. Le mie intenzioni sono chiare, spero di poter trascorrere qui tutta la mia carriera.

Gli infortuni sono la cosa peggiore per un giocatore ma la pazienza è essenziale. Tutto è esperienza. Ci sono però cose peggiori: avere un padre malato, avere una salute cagionevole. I miei problemi si possono curare. L’ho già sperimentato quando avevo 13 anni, quando mi sono rotto la tibia e il perone. Pensavo che non avrei più giocato, ma va tutto bene.

La numero dieci? Quando se ne è andato Messi, il numero ’17’ era già preparato per me. Il club, però, mi ha chiamato e ha proposto il cambio. I capitani l’hanno accettato e per me è stato un onore. Se sei al Barça devi essere pronto a tutto“.

Foto: Twitter Barcellona