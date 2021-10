Ansu Fati: “Grazie Barcellona di credere in me”. Il video

Dopo la notizia del rinnovo con il Barcellona fino al 2027, con tanto di clausola rescissoria da un miliardo di euro, per Ansu Fati è arrivato il momento dei ringraziamenti. L’attaccante classe 2002, infatti, in questi istanti sta tenendo una conferenza stampa al Camp Nou per parlare del nuovo sodalizio firmato con il club spagnolo. Di seguito un estratto delle sue parole pubblicate sul sito ufficiale blaugrana.

🗣 @ANSUFATI: “Grateful to the club for the trust in me” pic.twitter.com/L28xF4944J — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2021

Foto: Twitter Barcellona