Intervenuto in conferenza stampa, Ansu Fatu, ha così spiegato la sua scelta di trasferirsi al Brighton, ammettendo il ruolo cruciale del tecnico Roberto De Zerbi: “Mi ha convinto a dire sì. Al Brighton è stato decisivo per la mia scelta. Abbiamo parlato e mi ha detto che ha piena fiducia in me. E quali sono gli aspetti in cui posso migliorare”.

Foto: Twitter Brighton