Ansu Fati: “Agli Europei voglio esserci. Spero nel ritorno dei tifosi negli stadi”

Ansu Fati, giovane attaccante del Barcellona prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro rimediato a inizio stagione. L’attaccante ha rilasciato un’intervista alla rivista Esquire, mostrando grande determinazione e la voglia di convincere Luis Enrique a puntare su di lui per l’Europeo.

Queste le sue parole: “La mia famiglia mi aiuta a restare coi piedi per terra, viviamo tutto con naturalezza. Spero di tornare per il finale di stagione e giocare l’Europeo, voglio dimostrare all’allenatore che posso esserci”.

Testa sulle spalle: “Social networks? Il giorno del mio debutto non li ho guardati molto, perché sapevo che avrebbero parlato di me. Se ti curi troppo di queste cose, rischi di non giocare più allo stesso modo”.

Il calcio senza tifosi: “Giocare senza pubblico fa schifo. Il motivo che ti spinge a diventare un calciatore è per festeggiare i gol con i tifosi, quel boato, quel ruggito delle folle. Purtroppo è un periodo difficile e spero che possano tornare presto negli stadi”.

Foto: Twitter personale