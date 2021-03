Ansia per l’Under21 inglese e il Manchester: Greenwood si infortuna e lascia il ritiro

Tegola per la Nazionale under 21 dell’Inghilterra e di conseguenza anche per il Manchester United: Mason Greenwood, 19enne centrocampista dei Reds Devils si è infatti infortunato a causa di un problema ancora non specificato dalla Federcalcio inglese ed ha perciò abbandonato il ritiro della Nazionale. Al posto del giocatore del Manchester United, il CT Boothroyd ha chiamato il centrocampista del Norwich, Todd Cantwell.

Foto: Manchester United Twitter