Ansaldi: “Questo Torino ha fame, lo spirito di squadra è quello giusto. Dobbiamo solo iniziare a segnare di più”

Cristian Ansaldi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del momento del Torino: “Questo Torino ha fame, c’è davvero uno spirito giusto. Certo, sappiamo che stiamo attraversando un momento difficile, ma adesso bisogna soltanto continuare a lavorare e tutto passerà appena riusciremo a conquistare questa vittoria che ci manca. Perché quando si lavora come stiamo facendo noi, mettendoci tanto sacrificio e anche tanta qualità, i risultati arrivano. L’aspetto più importante è che stiamo lavorando davvero bene. Lo spirito di squadra è quello giusto, ce lo abbiamo: bisogna continuare così, con fiducia. Dobbiamo solo iniziare a segnare di più, tutto il resto c’è: il gioco, il pressing, la corsa, i duelli uno contro uno come li proviamo in settimana. Penso che la strada intrapresa sia quella giusta. Solo che la porta si è un po’ rimpicciolita: in questo momento è l’unica cosa che sta mancando, perché la squadra non sta giocando male. Anzi… Nelle ultime partite, ma ormai questo capita da tempo, il Torino ha giocato sempre bene, e sfido chiunque a dire il contrario. Ci sono sempre dei dettagli da sistemare, e in ogni squadra sembra sempre che il tempo non basti mai, ma in questo momento per noi l’unico problema è che dobbiamo iniziare a vincere e a fare gol. È l’unico aspetto da aggiungere: il gioco piano piano lo stiamo trovando, ci manca di concretizzare tutte quelle occasione che pure creiamo in ogni partita”.

