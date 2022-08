Ansaldi ha le idee chiare: “Qui per aiutare il Parma a crescere. Serie B? È una sfida personale”

Cristian Ansaldi, neo-acquisto del Parma, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Il calciatore ha raccontato il suo stato d’animo: “Sono contento di essere qua, sono venuto con l’obiettivo di aiutare la squadra e continuare a crescere nella mia carriera e insieme a questa squadra. Mi sento bene, ho lavorato da solo e mi manca il ritmo di lavorare in squadra, ma il mister ha visto che sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile. Già a disposizione con il Genoa? Sin dal primo giorno sono a disposizione del mister e per aiutare la squadra. Ho tanta voglia e tanta fame”.

Poi sulla trattativa che l’ha portato in gialloblù: “Ne stavo parlando con il mio procuratore, e sin dal primo momento che mi hanno parlato di Parma ero contento. Conosco la storia del club e volevo farne parte. Aspettative su di me? Io penso che dobbiamo costruire una squadra, dobbiamo costruire una mentalità vincente: deve essere il nostro primo obiettivo. Ti fa giocare con meno pressione e ti aiuta a vincere. Ho potuto conoscere tanti Paesi e tante squadre, mi mancava la Serie B, è una sfida personale. Sto bene fisicamente e voglio aiutare la squadra. Tutti sappiamo l’importanza del Parma nel calcio italiano e i tanti argentini che sono passati di qua. Tutto il mondo conosce questa società”.

Foto: Sito Parma