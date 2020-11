Ansa: “Tamponi negativi per Immobile e Lucas Leiva. Strakosha positivo”

In una nota diffusa dall’Ansa, viene reso noto l’esito dei tamponi effettuati dall’Ospedale Moscati di Avellino, per conto della Procura irpina, sulla vicenda in casa Lazio. I tamponi hanno dato esito negativo per Immobile e Lucas Leiva, mentre il portiere Strakosha risulta positivo.

Questa la nota dell’Ansa: “Conferma del tampone negativo per Immobile e Lucas Leiva. Positivo invece per Strakosha. Sono questi – secondo quanto si apprende – alcuni dei risultati dei tamponi sui giocatori della Lazio riprocessati all’ospedale Moscati di Avellino dal perito nominato dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato Massimiliano Taccone, al verdi “Futura Diagnostica”, il laboratorio che ha effettuato i controlli sui giocatori laziali il 6 novembre scorso prima di Lazio-Juventus. In quella circostanza i tamponi dei tre calciatori risultarono negativi rispetto invece alla positività riscontrata dai laboratori Synlab e Campus Biomedico sugli stessi calciatori. Strakosha è risultato positivo al riesame del Moscati: era risultato negativo al controllo fatto ad Avellino ma positivo all’analisi dei due laboratori”.

Foto: Twitter Lazio