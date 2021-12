Continua il periodo nero della Salernitana. Il club granata, oltre all’ultimo posto in classifica nella Serie A, deve far fronte alla questione societaria. Secondo quanto riporta l’Ansa, il club campano, ad oggi, non avrebbe trovato nessun acquirente, motivo per cui la Salernitana potrebbe essere esclusa dal campionato italiano, a meno che entro il 31 dicembre arrivi un’offerta. Foto: Twitter Salernitana