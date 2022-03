ANSA: Brozovic chiede risarcimento per falso flirt con Wanda Nara

Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic si costituirà parte civile e chiederà un risarcimento congruo (di alcune decine di migliaia di euro) nel processo a tre giornalisti, imputati per aver diffuso la notizia di un falso flirt tra Wanda Nara, moglie dell’ex interista Mauro Icardi, e lo stesso Brozovic. Lo si apprende dall’ANSA, con il nerazzurro, assistito dall’avvocato Danilo Buongiorno, nel processo che inizia domani chiederà i danni, non solo perché ritiene di aver visto lesa la propria immagine, ma anche per le possibili conseguenze che la diffusione della notizia avrebbe potuto avere nello spogliatoio della squadra.

