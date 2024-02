Annullato l’autogol di Rrahmani, fuorigioco influente di Lapadula: parità all’intervallo tra Cagliari e Napoli (0-0)

Parità all’intervallo tra Cagliari e Napoli: 0-0. La prima occasione della gara è arrivata per i padroni di casa con il colpo di testa di Lapadula, ma Meret è attento e stoppa il tentativo del centravanti. La risposta degli ospiti arriva al 28′ con una conclusione dalla distanza di Raspadori che trova la risposta di Scuffet. Al 32′ il Cagliari trova la via del gol: calcio di punizione dalla trequarti per il Cagliari, con la palla che viene scodellata al centro dove Rrahmani, nel tentativo di anticipare Lapadula, colpisce di testa e la mette in rete verso il palo di destra. L’attaccante del Cagliari, però, era partito in offside e – dopo la revisione al monitor da parte dell’arbitro Pairetto – il gol viene annullato. Al 42′ arriva un’altra grande occasione per i padroni di casa: palla dentro l’area con Meret che si scontra con Juan Jesus – rimandendo a terra -, la palla arriva sulla testa di Luvumbo che, a porta vuota, mette incredibilmente a lato. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è sempre a tinte rossoblu, ma il cross di Luvumbo è lento e Meret intercetta.

