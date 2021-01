Annullata la conferenza stampa del Benfica: sospetta infezione respiratoria per l’allenatore

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito il Benfica ha comunicato di aver annullato la conferenza stampa alla vigilia della partita di coppa portoghese in seguito agli esiti degli esami effettuati dal suo allenatore, Jorge Jesus, e che rilevano una possibile infezione alle vie respiratorie. Questo il comunicato del club: “Il Benfica riferisce che il suo allenatore Jorge Jesus ha effettuato esami medici per tutta la giornata. In questione, un sospetto di infezione respiratoria la cui origine è attualmente oggetto di screening. Il Benfica chiarisce che la situazione non è grave , costringe però l’annullamento della conferenza stampa in programma oggi, anticipando la partita dei quarti di finale di Coppa del Portogallo. Il Benfica manda nelle prossime ore nuove informazioni al riguardo e chiede che, fino ad allora, venga rispettata la privacy dell’allenatore”.

Foto: instagram benfica