ANKEYE, IL FUTURO DEL GENOA

Nel Genoa, nelle ultime gare, sta trovando sempre più spazio un giovane attaccante, David Ankeye, nigeriano, classe 2002, acquistato dal club ligure lo scorso 31 gennaio, quasi sul gong, dallo Sheriff di Tiraspol. Un investimento, quello del Genoa, (pagato 2.5 milioni) per questo ragazzo, classe 2002, ottimo prospetto, che vanta già buona esperienza internazionale, grazie ai trascorsi con lo Sheriff appunto.

E’ stato per circa due mesi, un po’ un oggetto del mistero in casa dei Grifoni, perchè dal suo arrivo, se ne erano perse le tracce per diverse settimane. Nonm per colpa sua, ovviamente, ma era stato frenato da alcuni problemini muscolari, che lo avevano tenuto ai box per alcune settimane. Solo due presenze in panchina a febbraio, con Napoli e Atalanta, poi non si era saputo più nulla.

Lo abbiamo rivisto tra i convocati per la gara contro la Juventus, del 17 marzo, Una gara che vede anche il suo esordio in Serie A e in maglia Genoa. Entra nei 10 minuti finali, sullo 0-0 in casa della Vecchia Signora. Si ripete anche dopo la sosta, nel match della vigilia di Pasqua, in casa con il Frosinone, gara che termina 1-1 e qui il ragazzo gioca il quarto d’ora finale, con Gilardino che lo schiera per cercare il gol del successo.

Infine, nella gara di domenica pomeriggio a Verona, solo 2 minuti, alla fine, nel successo del Genoa, pesantissimo, al Bentegodi. Insomma, per ora, rendimento basso, minutaggio variabile, ma il giovane ha dimostrato alcune qualità che possono essere importanti per il futuro del Genoa.

Classe 2002, Ankeye è cresciuto in Nigeria tra le file del Sido’s. Nel 2021 si trasferisce per breve tempo all’Hammarby, formazione della massima serie svedese che lo aggrega alla sua squadra giovanile, militante nella terza serie nazionale. Conclusasi la sua esperienza svedese, con 6 gol in 1o presenze, ancora giovane, sente mancanza di casa, e torna nuovamente in Nigeria, rimandendo tra le file del Sido’s fino al 2022.

Nell’ottobre del 2022, viene acquistato a titolo definitivo dalla formazione tunisina dell’Hammam Sousse, con cui disputa 15 partite nel campionato di massima serie nazionale, segnando 6 gol. Una media realizzativa comunque interessante la sua, che fa investire ancora una volta club europei.

Infatti, il 6 luglio 2023, viene girato in prestito allo Sheriff Tiraspol, club della massima serie moldava. Con la squadra della Transnistria esordisce anche nelle competizioni europee per club, disputando l’Europa League, nella fase a gironi con la Roma. Infatti, proprio in una delle gare con i giallorossi, attira l’attenzione degli osservatori del Genoa, che si interessano a questo ragazzo, che segna la rete contro il Servette. Inoltre aveva segnato le due reti devisive nelle qualificazioni, contro il Bate Borisov. Il 1º dicembre 2023, lo Sheriff Tiraspol riscatta il giocatore per una somma di 300.000 euro.

Un rendimento interessante anche in campionato, convincono il Genoa all’investimento. Chiude quindi la sua esperienza allo Sheriff, con un totale di 28 presenze e 8 gol in 6 mesi.

Il 31 gennaio 2024, come detto, viene acquistato dal Genoa a titolo definitivo. Una nuova realtà, impatto diverso, meno minutaggio, anche per via della folta concorrenza che ha davanti la compagine di Gilardino. Ma le qualità di questo ragazzo sono venute fuori, poco alla volta. E’ un ragazzo veloce, ha fiuto del gol, buona presenze im area di rigore e e fisicità. E’ infatti alto 192 cm, bravo di testa e nonostante la stazza è anche abbastanza mobile.

Può giocare sia da prima punta, ma anche da esterno, prevalentemente a sinistra, o sulla trequarti. Insomma, un bel jolly offensivo, con molte qualità. Può essere il futuro del reparto avanzato del Genoa.

