Anjorin sulla scelta Empoli: “È tutto perfetto tra ciò che voglio io e quel che vogliono loro”

L’Empoli presenta il suo nuovo acquisto Faustino Anjorin, acquistato nella sessione estiva di calciomercato dal Chelsea. “Qualche settimana prima della chiusura del mercato ho avuto questa opportunità, quindi ho parlato con l’allenatore, con i direttori per capire le loro aspettative, ambizioni e aspirazioni. Era tutto perfetto tra ciò che volevo io e quel che volevano loro”, ha dichiarato il centrocampista inglese classe 2001. Il suo modello? Kevin de Bruyne: “È veramente bravo nei passaggi che fa. Cerco di imitarlo sempre in campo. Un vero e proprio idolo per me, invece, è sempre stato Yaya Touré, per le sue doti di difendere e attaccare”.

Foto: Instagram Empoli