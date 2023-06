Anguissa: “Spalletti quando parla mette i brividi con i suoi discorsi motivazionali. Osimhen ad agosto aveva predetto lo scudetto”

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato a The Athletic, ripercorrendo la stagione trionfale dei partenopei.

Queste le sue parole: “Lo scudetto è stato incredibile, i giocatori sono visti come degli dei. Sono tutti pazzi di noi. I tifosi ti danno tanto amore, anche se a volte non è facile perché non puoi neppure uscire. Lo scudetto è stato il primo trofeo che ho vinto, ma sono stato più felice per i tifosi che lo aspettavano da 33 anni. Già lo scorso anno siamo stati vicinissimo a vincerlo ed era stato frustrante, ma abbiamo imparato dai nostri errori e siamo stati concentrati fino alla fine. La stagione è stata incredibile”.