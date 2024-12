Anguissa-Rrahmani, Napoli avanti 2-0 sul Genoa all’intervallo

Il Napoli conduce per 2-0 a Marassi contro il Genoa al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca dopo un quarto d’ora di gioco: David Neres a crossa dalla sinistra per l’inserimento di Anguissa. Il centrocampista stacca più in alto di tutti e batte Leali da due passi di testa. Tutto regolare anche dopo la revisione al VAR per un possibile tocco di mano dello stesso camerunese che però non c’è. Ancora un colpo di testa vincente per il Napoli che poco dopo il ventesimo del primo tempo raddoppia grazie all’inserimento perfetto di Rrahmani su punizione di Lobotka. Il centrale difensivo colpisce sporco dando al pallone una traiettoria lenta e beffarda su cui però Leali non può fare nulla.

Foto: Instagram Napoli