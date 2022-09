Anguissa: “Rispettiamo il Rangers, ma siamo qui per vincere. Dobbiamo dimenticare il Liverpool”

Intervenuto in conferenza stampa, Zambo Anguissa ha così presentato la sfida di domani contro il Rangers: “Sarà una gara molto difficile, ma devo essere chiaro, siamo qua per vincere. Non sarà facile, loro sono una squadra forte e giocano in casa. Dobbiamo dimenticare la gara con Liverpool, essere mentalizzati. Ho visto dei video, il clima è incredibile ma siamo pronti. L’importante è non pensare che siamo qui per vincere e sarà facile, loro sono una grande squadra e dobbiamo rispettarli. Non possiamo pensare sarà una partita facile, tutto può succedere. Assenza dei tifosi? Sarà difficile, ma loro sono sempre con noi e ci spingono sempre. Dobbiamo lasciare tutto in campo, che i tifosi siano qui o in Italia restano sempre nei nostri cuori. Liverpool? Sicuramente è stata una grande gara, era la mia prima in Champions League. Ma bisogna sempre pensare alla squadra, se io gioco bene e la squadra vince va bene“.

Foto: Twitter Napoli