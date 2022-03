Anguissa: “La sconfitta col Milan ci ha fatto male. Osimhen un combattente. Buu razzisti? Triste nel 2022”

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “La sconfitta col Milan ci ha fatto male, ma siamo stati bravi a reagire subito. Mancano appena nove partite al termine del campionato e dovremo impegnarci al massimo al fine di riuscire a fare tanti punti. Siamo arrivati a un punto della stagione decisiva. Per noi è importante vincere, ma pensiamo a una partita alla volta. Non pensiamo allo scudetto, ma a raccogliere i tre punti. Udinese? I friulani sono molto tecnici e hanno calciatori dotati di grande fisicità. Giocheremo in casa, ma non dovremo sottovalutarli. Dobbiamo mettere in campo la loro stessa determinazione. Mi trovo benissimo nel campionato italiano. Sono felicissimo di essere qui, c’è un grande agonismo. Il mister ascolta molto i calciatori, ama parlare con noi. Spalletti dà spazio a tutti, anche le lamentele. Mi ha dato molta fiducia e gliene sono grato. Osimhen? Combattente invincibile, fortissimo, audace: sono contento di averlo come compagno di squadra. Lui e tutti noi miriamo allo stesso obiettivo: la vittoria dello scudetto. Non c’è una primadonna, si vince tutti insieme. I buu razzisti del Bentegodi? Personalmente non faccio attenzione a quanto è accaduto a Verona, sono situazioni che non mi toccano. Penso però sia triste che ci sia ancora il razzismo nel 2022. Dico che chi ha potere deve fare applicare le regole”.

FOTO: Twitter Napoli