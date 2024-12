Anguissa: “Felice del gol, ma l’importante è aver vinto”

Secondo gol consecutivo per Zambo Anguissa dopo la rete di Udine, arriva anche quello di Marassi.

Il centrocampista ha così parlato a Dazn a fine gara: “Come ho sempre detto, la cosa più importante è vincere. Segnare è un extra, ma la priorità è la vittoria di squadra. Oggi abbiamo disputato una partita difficile, difendendo insieme fino alla fine e conquistando tre punti preziosi. È bello vedere una squadra con carattere, determinata a vincere queste partite”.

Anche oggi hai baciato il polsino. C’è una dedica speciale per questi gol? “Certo, la dedica è sempre per Daniele e per i miei figli, che aspettavano questo gol. L’ho fatto per tutti loro”.

Foto: twitter Napoli