Angola-Egitto sospesa diverse volte: tre invasioni di campo per un selfie con Salah

La sfida fra Angola ed Egitto, valida per le qualificazioni ai Mondiali, ha riservato grandi emozioni in campo e anche dagli spalti. La gara infatti è stata sospesa per ben tre volte. Esattamente quanti i tentativi di invasione di campo dei tifosi di casa a caccia di un selfie con la stella del momento, Momo Salah.

La presenza del fuoriclasse egiziano ha fatto impazzire i tifosi dell’Angola, nel poter vedere da vicino un campione del genere. Gara sospesa tre volte, con Salah che si è prestato ad un paio di scatti dei tifosi. La sfida poi si è conclusa 2-2, l’asso del Liverpool è rimasto a secco ma il suo Egitto era già qualificato per il secondo turno della fase ad eliminazione per i Mondiali 2022.