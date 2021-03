Angloma: “L’Inter ha un vantaggio considerevole, non credo si lascerà sfuggire lo scudetto. Il Toro? Deve lottare ma credo si salverà”

Doppio ex di giornata, Jocelyn Angloma, ex difensore di Torino e Inter, ha parlato ai microfoni di Tutto Sport della sfida tra nerazzurri e granata. Queste le sue parole: “Conte ha avuto il tempo per far capire ai suoi giocatori cosa volesse. Ora quando vedo i nerazzurri giocare noto una squadra solida a livello difensivo, con due attaccanti fortissimi. La Juve resta sempre la Juve. Non cambiano le cose perché hanno preso una bastonata sulla testa con l’eliminazione dalla Champions. L’Inter però ha un vantaggio considerevole. Non credo si lascerà scappare il tricolore. Il Torino? Devono lottare, non credo retrocederanno. Ci sono buoni giocatori come Zaza, Belotti e Nkoulou“.

Foto: sito ufficiale Inter