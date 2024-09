Anghelè, il gioiellino bianconero lanciato da Thiago Motta

La nuova Juventus targata Thiago Motta nelle prime tre giornate di campionato si è distinta per il coraggio mostrato dal tecnico italo-brasiliano nello schierare in campo giovani promettenti provenienti dalla Next Gen. Tra questi, oltre a Savona e Mbangula, c’è anche Lorenzo Anghelè, subentrato a Cambiaso nel finale di gara contro il Verona (vinto dai bianconeri 3-0). Cresciuto nella Sampdoria, si è trasferito alla Juventus nel 2019. L’esordio in Under 19 arriva a soli 16 anni, in Youth League contro il Malmo. Brucia le tappe e la stagione seguente diventa una colonna portante della Primavera bianconera, sfiorando anche la doppia cifra di gol. La scorsa annata l’ha visto confrontarsi per la prima volta con i più grandi: entra a far parte della Juventus Next-Gen e gioca 33 partite tra Serie C e Coppa. Il suo talento non passa inosservato, convince anche con la Nazionale, dall’Under 18 fino alla convocazione con l’Under 20 di pochi giorni fa, con cui ha esordito nella sfida contro la Repubblica Ceca. Nel mezzo, 12 presenze in Under 19 e 4 reti messe a segno. Thiago Motta, ottimo talent scout si accorge di lui. Il nuovo tecnico della Juve decide di portarlo con sé per la trasferta di Verona alla seconda giornata di campionato. All’85’, sul risultato di 0-3 arriva la chiamata dal mister, entra in campo sull’out di destra alle spalle di Vlahovic, facendo così il suo esordio in Prima Squadra. Lorenzo ha dato il suo contributo anche in Serie C. La Next-Gen ha iniziato il suo campionato con un pirotecnico 3-4 in casa, contro l’Audace Cerignola. Nella trasferta contro la Casertana, alla seconda giornata, i bianconeri si sono imposti con il risultato di 3-2, dopo essere finiti sotto di 2 gol in appena 19′. Primi 3 punti in campionato e lo zampino di Lorenzo, che al 43′ del primo tempo si è guadagnato un rigore e dal dischetto ha firmato la rete del 2-2. Per il momento Anghelè continuerà con Montero ma Motta sa di avere un’arma da utilizzare in caso di necessità.

Foto: instagram Anghelè