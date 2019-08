Angers, ufficiale l’arrivo di Bobichon. Contratto fino al 2023

Antonin Bobichon è un nuovo giocatore dell’Angers. La società bianconera, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l’accordo su base quadriennale. Ecco il comunicato ufficiale del club:

Foto: Twitter Angers

🚨 Et un, et deux, et trois crocos !

Antonin Bobichon, en provenance du @nimesolympique, vient de s'engager avec les Noirs & Blancs pour une durée de 4 ans ⚫️⚪️

📄➡️ https://t.co/Qe61zk9JiG pic.twitter.com/cLmq5MjNXO

— Angers SCO (@AngersSCO) August 29, 2019