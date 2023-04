Il difensore algerino dell’Angers, Ilyes Chetti, è stato condannato a quattro mesi di carcere con sospensione per violenza sessuale. Il calciatore 28enne ha colpito con uno schiaffo il sedere di una ragazza durante una festa in discoteca. Presente in tribunale, Chetti ha ammesso la propria colpevolezza per quanto successo.

Foto: Twitter Angers