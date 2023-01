Angers e OM annunciano il principio di accordo per Azzedine Ounahi

L’Angers ha comunicato sul profilo Twitter del club il principio di accordo con l’Olympique Marsiglia per la cessione di Azzedine Ounahi. “E’ stato raggiunto un principio di accordo tra Olympique Marsiglia e Angers per il trasferimento del nazionale marocchino Azzedine Ounahi”. La stessa cosa ha fatto l’OM. Già in serata il diretto interessato dovrebbe essere a Marsiglia per assistere alla partita del suo nuovo club e per poi effettuare le visite mediche. La base dovrebbe essere inferiore ai 15 milioni, tra i 10 e i 12 con l’aggiunta di bonus. La posizione del Napoli era fin troppo chiara e l’abbiamo ribadita: non avrebbe partecipato ad aste, sarebbe intervenuto soltanto da febbraio se non ci fossero state novità durante la sessione invernale. Ma da ieri l’OM ha spinto, a maggior ragione dopo aver perso Ilic passato al Torino. E il Napoli se ne farà una ragione, nel rispetto di una strategia, senza strapparsi i capelli.

Foto: Instagram personale