Angelozzi: “Zortea e Seck volevano il Frosinone. Bartesaghi? È un profilo che seguiamo”

Il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi, che ha presentato i due neo acquisti, ha anche risposto a qualche domanda dei giornalisti presenti in sala stampa: “Sono entrambi ragazzi, al di là della formula del prestito, che hanno voglia di giocare con il Frosinone. Avevamo chiesto il diritto di riscatto ma i rispettivi Club credono in loro per il futuro”. Su Zerbin al Monza, dopo l’errore del ds sul tesseramento: “Andavamo dietro al ragazzo dall’inizio di dicembre. C’erano dei contatti col Napoli, prima lo volevano e dare e poi sembrava di no. Abbiamo cercato di fare un’operazione con un altro ragazzo, une extracomunitario, ci eravamo dati la disponibilità a fare entrambe le operazioni. Ma non mi sono reso conto che il ragazzo non si poteva tesserare, è stato un mio errore e il giocatore è andato altrove perché il Napoli ha cercato una Società dove appoggiare questo giovane. E quando si è fatto il Monza, considerato che il Napoli doveva piazzare anche il giovane extracomunitario (Popovic), Zerbin è andato al Monza”. Infine è arrivata la domanda su Bartesaghi, seguito con attenzione da Angelozzi: “Bartesaghi è un ragazzo che seguiamo. Stiamo riflettendo se è un profilo che potrà darci una mano”.

Foto: sito ufficiale Frosinone