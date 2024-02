Angelozzi: “Vogliamo riscattare Ibrahimovic e Kvernadze, ma dipenderà molto dalla categoria”

Guido Angelozzi ha spiegato in conferenza quali saranno le prossime mosse di mercato per il Frosinone nella sessione estiva e il tutto partirà da quanto già presente in squadra: “Per Ibrahimovic e Kvernadze se c’è la possibilità lo faremo, dipenderà molto anche dalla categoria, per Lirola no. Abbiamo tanti giovani nostri come Ghedjemis, Vural, Oyono, Brescianini sul quale il Milan ha una percentuale sulla futura rivendita, Cuni, Gelli, Monterisi. Abbiamo sì prestiti, ma anche tanti giovani di proprietà per il futuro”.

Foto: Sito Frosinone