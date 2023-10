Angelozzi: “Soulé e Barrenechea di ritorno alla Juve a gennaio? Se ne può parlare”

Il ds del Frosinone Guido Angelozzi, intervistato da Tuttosport, ha parlato dei due gioiellini di proprietà del club bianconero, e della possibilità che a gennaio possano rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri:

“Soulé e Barrenechea per noi sono ragazzi fondamentali, partiamo da questo principio. Dati i rapporti che ci sono tra le due società, uno si siede e ne discute. Siamo una società amica della Juventus, perciò se c’è la possibilità di essere tutti contenti eventualmente se ne potrebbe parlare. L’accordo su questi tipi di prestiti prevede il valorizzare i giocatori per noi nell’immediato, perché possono darci un contributo importante, e in prospettiva futura per i grandi club”.

