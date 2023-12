Angelozzi: “Soulé ricorda Berardi. Resterà con noi fino a giugno insieme a Kaio Jorge e Barrenechea”

Matias Soulé resterà al Frosinone fino al termine della stagione. A ribadirlo, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’, il direttore sportivo del club ciociaro, Guido Angelozzi che ha così parlato del talento argentino: “Un professionista esemplare e dal futuro garantito: mi ricorda Berardi, direi anche Domenghini per chi, come me, segue il calcio da una vita. Se lo riprenderà la Juve già a gennaio? No, resterà con noi fino a giugno. E con noi resteranno anche gli altri due bianconeri Kaio Jorge e Barrenechea”.

Poi ha proseguito: “Come abbiamo fatto a convincerlo? A dire la verità si è convinto da solo: dopo il nostro successo contro l’Atalanta a fine agosto, Soulé ha chiamato l’amico Barrenechea per dirgli che avrebbe firmato per noi. Qui c’è Di Francesco, chi viene a Frosinone sa che trova spazio seppur giovane o giovanissimo e che giocherà un calcio coraggioso e, quindi, divertente”.

Foto: Instagram Soulé