Angelozzi: “Ogni settimana tanti club di Premier vengono a seguire Soulé dal vivo”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli s’è espresso sulla partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e non solo: “Essere qui è un orgoglio per la società, per la città e per noi che ci lavoriamo. Speriamo possa andare bene. Non mi aspettavo questa crescita da parte della squadra, ma mister Di Francesco è stato bravo già dal ritiro ad amalgamare questo gruppo di giovani che ci sta dando delle soddisfazioni. Siamo una società coraggiosa, l’allenatore è coraggioso ed è stato bravissimo”.

Sul ragazzo che lo ha più impressionato: “In questo periodo si parla molto di Soulé ma io dico tutti quanti. E poi non dimenticherei nemmeno chi c’era lo scorso anno, i Gelli e i Monterisi… Sono calciatori che non giocavano in Serie C e ora stanno facendo bene in Serie A. Anche Oyono l’abbiamo preso in Serie C, siamo coraggiosi e abbiamo un po’ di fortuna oltre a un allenatore molto bravo”.

Soulé sarà pronto a fine stagione per tornare a Torino e vestire la maglia della Juventus? “La Juve ha dirigenti importanti, sanno loro cosa fare. Io dico che diventerà un calciatore importante, poi non so se giocherà alla Juve o altrove. Ci sono tanti club inglesi che lo seguono, ogni settimana si accreditano per seguirlo tante società di Premier League. E’ un giocatore che diventerà un top. Se a gennaio resterà con noi? Io penso di sì, attualmente è del Frosinone e quindi non ci pensiamo. Contatti con la Juve? “No, no. Con la Juve abbiamo buonissimi rapporti ma noi cerchiamo di fare il meglio per il ragazzo e quindi di conseguenza per la Juve”.

Foto: Instagram Soulé