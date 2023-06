Angelozzi (dt Frosinone): “Augello? Lo conosco molto bene. Ha quotazioni alte per noi”

Il dt del Frosinone, Guido Angelozzi, si è espresso così a Extra Tv su un possibile approdo di Tommaso Augello alla squadra gialloblu: “Augello è molto forte, lo conosco molto bene, ma le trattative per arrivare in porto debbono avere sempre le giuste condizioni. Augello, insomma, ha giocato campionati nel calcio che conta e ha quotazioni alte per noi”.

Foto: augello-twitter-samp