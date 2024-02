Angelozzi, ds Frosinone: “Soulé? Sinceramente non pensavo che potesse dare così tanto. Su Barrenechea…”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport, facendo il punto sul processo di crescita in maglia gialloblu dei due giovani talenti di proprietà della Juventus Enzo Barrenechea e Matias Soulé. Le sue parole:

“Soulé? Sinceramente non pensavo, come per Barrenechea, che potesse dare così tanto, visto che non aveva mai fatto un campionato intero. E invece è quarto nella classifica marcatori con 10 gol: ha segnato più di Lukaku e di tanti attaccanti importanti giocando in una squadra piccola. Era arrivato già con grande personalità, è migliorato ancora nel tiro e nel dribbling e nella continuità nei novanta minuti.

Barrenechea? Per me è un giocatore forte. Ha dimostrato grande personalità ed è cresciuto moltissimo, ha fatto passi da gigante: si diceva che occupava solo una zona invece gioca a tutto campo, è cresciuto nella personalità e nella distribuzione del gioco. Avrà un futuro importante, come ho già detto per me entro due anni sarà nazionale argentino.”

Foto: sito Frosinone